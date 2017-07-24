Soli Özel: Bu dava, adalet mevhumunun diriliğinin/yok oluşunun denek taşı gibi

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Bu iki yıldönümünün yanı sıra bu yıl 24 Temmuz, bazı Cumhuriyet Gazetesi çalışanları hakkında delilsiz iddianameyle açılan davanın ilk duruşmasının da tarihi.

Bu dava, belki diğer pek çok davadan daha fazla öne çıkacak şekilde Türkiye’de yargının işleyişinin, basın hürriyetinin varlığının/ yokluğunun ve adalet mevhumunun diriliğinin/yok oluşunun denek taşı gibi. Davanın seyri, yalnızca bu ülkenin yurttaşları açısından önem taşımıyor.

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Dünya kamuoyu da bu konularda Türkiye’nin hangi ligde olduğuna önemli ölçüde bu dava üzerinden bakacaktır.

Adalet liginde olunduğuna dünya ikna edilemezse de 15 Temmuz ile ilgili anlatılan hemen hiçbir şeyin dışarıda istediğimiz yankıyı bulması, kabul edilmesi korkarım mümkün olmayacaktır.

Soli Özel’in yazısı