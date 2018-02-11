Soli Özel: Belli olan tek şey Suriye’deki savaşın öyle kolay kolay bitmeyeceği

Doğrusunu isterseniz kesin yargılı analiz yapmanın hayli güç olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Belli olan tek şey Suriye’deki savaşın öyle kolay kolay bitmeyeceği. Sahadaki hiçbir oyuncu alana kendi istediği şekilde yön verecek denli güçlü değil. Kimileri ortak olan oyuncular birbirlerinin ayağına basmaktan çekinmiyor. En güçlü görünen Rusya bile aslında kendi iradesini dayatamıyor. Rejim güçlendikçe kendisine özerk manevra alanı açabiliyor. ABD bir ölçüde bulunduğu alanda istemediği gelişmelerin yaşanmasını engelleyebiliyor ama henüz bir oyun planı varsa bile bunu tümüyle uygulayacak kapasiteye sahip değil. Türkiye ile ilişki sanırım bu bakımdan çok önem taşıyor.

Soli Özel’in yazısı