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Yaramazlara biraz batar!

Soli Özel: Avrupalı seçkinler, ABD ile yolların ayrılabileceği ihtimalini artık yabana atmıyorlar

 

Dünya açısından sıkıntı yaratan öğe, ABD’nin dış politika tercihleri ve güvenlik politikalarının sadece bu ülkenin meselesi olmaması. Konferans öncesi hazırlanan raporunun başlığı, “Gerçeklik Sonrası, Batı Sonrası, Düzen Sonrası” olan Münih Güvenlik Konferansı’na katılan Amerikan Başkan Yardımcısı ve Savunma Bakanı, Avrupalı müttefikleri rahatlatmak için NATO’ya ve Avrupa’ya bağlılıklarını yinelediler.

Belli ki AB umurlarında değildi.

Konferansa katılan bir İtalyan dost, Amerikan yönetiminin Avrupa’nın müttefikliğine ve NATO’ya yönelik aşk beyanlarının Çin’de yapılmış Rolex saat kadar sahte olduğunu düşünüyordu. Kısacası, Avrupalı seçkinler, ABD ile yolların ayrılabileceği ihtimalini artık yabana atmıyorlar. Buradaki soru Avrupa’nın, Merkel’in söylediği gibi, bu ayrılıktan sonra kendi yolunu çizmek için yeterli güce, iradeye ve enerjiye sahip olup olmadığı.

ABD’nin sistemi böylesine sarsmasının maliyeti aslında sanılandan yüksek. Zira ABD’nin yerini alacak ve yeni bir düzenin kurallarını saptayıp kurumlarını oluşturacak herhangi bir güç yok. Çin bu yükü kaldırmaya hazır değil, belki de hiç olamayacak. Rusya ise engelleyici olabiliyor ama buna yakın bir kuruculuk kapasitesine sahip değil.

Kısacası, dünya düzeninin yeni bir “yaratılış” döneminde, bu işi yapabilecek mimar işten çekiliyor gibi. Yerini alacak kimse de yok.

Soli Özel’in yazısı

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