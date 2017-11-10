Soli Özel: Atatürk’ün en önemli iki özelliği, gerçekçiliği ve radikalliğiydi

(…)ç ölümünden 79 sene sonra MustafaKemal’e bakarken 20. yüzyılın tarihe mal olmuş en önde gelen şahsiyetlerinden birisi olduğunu teslim etmek zor değil. Ancak bu ülkedeki kalıplaşmış yargıların ötesinde bir değerlendirmeye ihtiyacı olduğuna da şüphe yok.

Bana göre Atatürk’ün en önemli iki özelliği, gerçekçiliği ve radikalliğiydi. Ne gerçekçiliğinin ne de radikalliğinin kendisinden sonra gelip onun adına siyaset üretenlerce anlaşıldığından emin değilim.

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Şu sıralarda asıl öne çıkması gereken unsur ise herhalde Atatürk dönemi projesinin radikalliği olmalı. Proje kadar o projenin öncüsünün de saplantıların, gelenekselliğin, imge yoksunluğunun ortalığa hâkim olduğu bir ülkede yerleşik alışkanlıkları sarsacak bir cesaretle radikal tavırlar koyması, kararlar alabilmesi idi önemli olan. Bugün, onun adına ve mirasına sahip çıkmak isteyenlerin, geçmişte onun adına ve mirasına atıfta bulunarak projeye, projenin asli hedeflerine, radikalliğine ihanet edenlerin aksine örnek almaları gereken de bu tutum olmalıdır.

Bugünün dünyasında bu radikallik, aydınlanma değerlerine ve adamakıllı bir laikliğe toplum olarak sahici bir şekilde sahip çıkmaktan geçiyor.

Soli Özel’in yazısı