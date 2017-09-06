Soli Özel: Artık Almanya AB’dir, AB Almanya’dır

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(…) yalnızca Ankara ile Berlin arasındaki kriz daha da derinleşmekle kalmadı, Türkiye’nin yakın vadede AB üyeliği gibi bir hedefinin olamayacağı neredeyse resmiyet kazandı.

Türkiye’nin bugünkü siyasi gidişatı, toplumunun ruh hali, yürürlükteki siyasetinin hedefleri göz önünde bulundurulduğunda kolay kolay bir değişiklik beklemek mümkün değil.

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Artık Almanya AB’dir, AB Almanya’dır. Türkiye’nin ekonomik çıkarları bu ikiliden bağımsız korunamayacağına göre işin bundan sonrası üzerinde iyi düşünmek ve tutarlı bir siyaset oluşturmak gerekecektir. Bugünkü iç politika ortamı ve bugünkü yargı yapısı ve zihniyetiyle bunun nasıl başarılacağı muamma olsa da…

Soli Özel’in yazısı