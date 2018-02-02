Soli Özel: Amerikan demokrasisinin içten çökertilmesine tanıklık etmek hazin

Bilgisi sınırlı, dikkati daha da sınırlı, iş hayatında sürekli hile yapmış, ırkçılığını kolayca gizleyemeyen, doğrularla arası pek hoş olmayan, kendi yarattığı ya da dile getirdiği gerçeği asıl gerçeğin yerine ikame etmekte beis görmeyen, hafif paranoyak, muhalefete tahammülü olmayan, demokratik sistemin denge ve denetleme mekanizmalarından hazzetmeyen bir başkan ile, partilerinin geçmişine ihanet ederek paraya ve otoriterleşmeye tamamen teslim olmuş bir Cumhuriyetçi Parti elinde Amerikan demokrasisinin içten çökertilmesine tanıklık etmek gerçekten hem ilginç hem de çok hazin.

Soli Özel’in yazısı