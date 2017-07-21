Soli Özel: Almanya ile derin bir kriz yaşamak AB ile derin bir kriz yaşamak anlamına geliyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Almanya ile yaşanmakta olan kriz kolay geçecek gibi değil. Krizin vahametini artıran önemli bir unsur, iki ülke kamuoylarının da bu gerginlikte giderek daha fazla bilenmeleri.

Dün hızlanan gelişmelerin yalnızca Alman seçimlerinin gereklilikleri ile açıklanması, yanlış değilse bile ciddi şekilde eksiktir. Hatta denebilir ki, kendi kamuoyunun tepkileri nedeniyle Şansölye Merkel açısından Türkiye meselesinin hiç gündemde olmaması daha uygundur.

Reklam

Almanya ile bu derinlikte bir kriz yaşamak, AB ile de benzer derinlikte bir kriz yaşamak anlamına geliyor.

Soli Özel’in yazısı