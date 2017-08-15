Soli Özel: ABD’de ırkçılığın yükselişinin nedeni, alt sınıf beyazların kendi sistemleri tarafından ezilmesi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

ABD’de aşırı sağın güçlenmesi, internet üzerinden örgütlenmesi, şiddet düşkünü ve ırkçı bir gündemle ortaya çıkması yeni bir olgu değil. Aşırı sağın milliyetçiliğinin kökleri epey derin. Amerikan tarihi içinde hep güçlü ve derin bir damarı temsil ediyor.

Ne var ki Amerikan kimliği de giderek daha kapsayıcı, kendisini kucaklayıcılığıyla, çok kültürlülüğüyle, eşitlikçiliğiyle tanımlayan damarın etkisi altında.

Reklam

Beyaz, Hıristiyan, ırkçı milliyetçilik kriz anlarında daha fazla ön plana çıkıyor. Bugünkü yükselişinin arkasında Amerikalı alt sınıf beyazların kendi sistemleri tarafından ezilmesi başta gelen neden.

İstatistikler Amerikan alt-orta sınıf beyazlarında intihar oranının, hap ve uyuşturucu bağımlılığının giderek arttığını ve daha önce bu felaketleri yaşamış siyahların oranlarını geçtiğini gösteriyor.

Evvelce sadece siyahları etkileyen sosyal çözülme emareleri artık bu sınıfı da kasıp kavuruyor.

Soli Özel’in yazısı