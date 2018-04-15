Soli Özel: ABD ile Rusya’yı birbirine karşı kullanarak alan açan ama harekâtlarını Rusya’nın inayetiyle yapabilen Ankara

İzlenen dış politikayı savunan ve hatta ideoloğu olmayı savunanlar Türkiye’nin dış politikasının ideolojik takıntılarla değil ulusal çıkarlar doğrultusunda oluşturulduğunu yazıp söylüyorlar. Ancak ulusal çıkar tanımı zaten netameli bir meseledir. Bunun neye göre tanımlandığı, önceliklerin ne olduğu, bu tanımlamayı yapanların kendi ideolojik tercihlerinin ne ölçüde işin içine girdiğini görebilmek gerekir. Bunun da ötesinde durum değerlendirmenizi yaparken abartılı varsayımlarla, kerameti kendinden menkul önermelerle siyaset oluşturmanın da bir maliyeti vardır. O maliyet er ya da geç önünüze çıkar.

Türkiye gibi bir ülkenin emlak değerine, ki bir hayli yüksektir, taşıyabileceğinden çok fazla yük bindirir, ona güvenerek fazla iddialı işlere soyunursanız ister istemez yapacağınız hatalar ayağınıza dolanacaktır. Bunun yanı sıra diplomasinin bir kenara bırakılması da zor anlarda sizi dinleyecek destekçilerden mahrum kalacağınız anlamına gelir.

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Yakın zamana kadar ABD ile Rusya’yı birbirine karşı kullanarak kendisine bir alan açan ama askeri harekâtlarını ancak Rusya’nın inayetiyle yapabilen Ankara açısından son gelişmelerle ortaya çıkan durum, çok titiz ve gerçekçi bir değerlendirme yapmayı acil bir mesele haline getirmiştir.

Soli Özel’in yazısı