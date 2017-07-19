‘Sol’dan haber paylaşan yeni bakan önce tweet’ini sildi, sonra hesabını kapattı

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına getirilen AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun 2013 yılında haber sitesi Sol’dan paylaştığı bir haber Twitter kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Çiçeği burnunda bakan önce tweet’ini sildi, sonra hesabını kapattı.

2015 yılında milletvekili seçilen Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından kabineye giren ikinci kadın vekil oldu.

Reklam

İlk kez bakanlığa getirilen Sarıeroğlu bu nedenle ilgi odağı haline geldi. Twitter kullanıcıları çiçeği burnunda bakanın eski Twitter paylaşımlarını incelemeye aldı.

Çok değil dört yıl önce

Bunların arasında 12 Mayıs 2013 tarihinde yapılan paylaşım özellikle dikkat çekti.

Sarıeoğlu’nun bir tweetinde, SoL Haber Portalı’ndaki bir haberi, başlığını hiç değiştirmeden, “Antakya’da halk AKP’ye karşı yürüyor: Binler ‘Tayyip istifa’ diyor” ifadesiyle paylaştığı görülüyor.

Sarıeroğlu’nun paylaştığı haber, 11 Mayıs 2013’te Antakya’nın Reyhanlı ilçesindeki patlamadan bir gün sonra Antakya’da yapılan eylemle ilgili.

‘Çiçeği burnunda bakan’ Sarıeroğlu, Twitter kullanıcılarının bu paylaşımı fark etmesinin ardından önce söz konusu tweet’i sildi, ardından hesabını kapattı.