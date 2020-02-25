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Yaramazlara biraz batar!

Sol Yayınları’nın kurucusu Muzaffer ‘İlhan’ Erdost, hayatını kaybetti

Marksist eserler yayınlayan Sol Yayınları’nın kurucusu ve sahibi yazar Muzaffer İlhan Erdost, Ankara’da hayatını kaybetti. Erdost’un Sol Yayınları’nı birlikte kurduğu kardeşi İlhan Erdost, 12 Eylül askeri darbesinden sonra, 7 Kasım 1980’da gözaltında iken işkencede dövülerek öldürülmüştü. Bu olaydan sonra Muzaffer Erdost, adına, kardeşinin anısını yaşatmak için ‘İlhan’ adını da eklemişti.

Fotoğraf: Twitter

88 yaşındaki Erdost, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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1932’de Tokat’ın Artova ilçesinde doğan Erdost, 1956’da Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. 1958-1963 arasında Ulus gazetesinde çalıştı. 1958’de Açık Oturum Yayınları’nı, 1965’te Sol Yayınları’nı kurdu ve yönetti.

Şiir, öykü, deneme ve eleştirilerinde toplumsal sorunlar, Türkiye ve Osmanlı tarihi, tarım, faşizm ve demokrasi üzerine yazan Erdost, Türk şiirinde Garip Akımı’ndan sonra ortaya çıkan İkinci Yeni akımının isim babasıydı.

Erdost, Onur Yayınları’nın da sahibi ve yönetmeniydi.

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