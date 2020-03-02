Sokaktaki bankları çalıp kaçtılar

Isparta’da, belediye tarafından sokağa konulan beş bank kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 22:30 sıralarında, yayla Mahallesi 1600 sokaktaki bankları alarak hafif ticari araca yükleyen iki kişi kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerini açmak için sokağa giden esnaf, bankları yerinde göremeyince belediyenin kaldırmış olabileceğini düşünerek yetkilileri aradı.

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Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün konudan haberdar olmadığı anlaşılınca, iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen esnaf bankların çalındığını tespit etti ve durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis de güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.