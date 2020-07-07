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Yaramazlara biraz batar!

Sokakta yürüyen gruba silahlı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, sokakta yürüyen gruba kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 04.00 sıralarında Duatepe Mahallesi 626 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir grup, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Ali Ertan (25), Emre Vural ve Mehmet Emin Sayhan yaralandı. Yaralılar, arkadaşları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ali Ertan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayı haber alıp hastaneye gelen Ertan’ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Ali Ertan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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