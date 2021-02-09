Sokakta yürürken kavga sırasında sıkılan kurşunla vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, beş gün önce, ablasıyla market alışverişinden döndüğü sırada yolda kavga eden gruptaki bir kişinin silahından çıkan kurşunla başından yaralanan 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Geçen cuma günü, eve dönüş yolında yaralanıp yere yığılan Yelekçi, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yelekçi, beş gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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‘Eline silah almasını biliyorsa hapiste de yatacak’

Kardeşinin yanında vurulduğunu ve her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiğini söyleyen abla Mürüvvet Demirbaş şunları anlattı: “Cuma günü market alışverişi için çıkmıştık. Alışverişi yaptık marketten çıkar çıkmaz bir kalabalık gördük. Kısıtlama kalabalığı sandım başta. O sırada birinin silahı çıkardığını gördüm. ‘Muhammet silah var’ dememe kalmadan kardeşimi yerde gördüm. 17 yaşındaki bir çocuk eline silah almasını biliyorsa eğer hapiste de yatacak. Benim 20 yaşındaki kardeşim gitti. Bunun hesabını kim verecek. Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Kardeşim için adalet istiyorum.“

Baba Sabahattin Yelekçi ise “Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Cumhurbaşkanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na sesleniyorum. Ayrıca beş suç kaydı bulunan kişiyi savcı nasıl serbest bırakıyor. Bunun açıklamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.