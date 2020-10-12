Sokakta oynarken elektrik panosuna temas eden çocuk hayatını kaybetti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25’i açık alan, beşi ev ve beşi de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.