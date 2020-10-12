Sokakta oynarken elektrik panosuna temas eden çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan beş yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
AA’nın haberine göre Sahil Yolu Caddesi’nde oyun oynayan Yağız Arıyel, önceki gün, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çocuğun naaşı, ailesi ve yakınları ile Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve Kepez halkının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.
Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.