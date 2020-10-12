Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sokakta oynarken elektrik panosuna temas eden çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesinde elektrik akımına kapılan beş yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Sahil Yolu Caddesi’nde oyun oynayan Yağız Arıyel, önceki gün, bölgedeki elektrik panosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. 112 Acil Servis ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Reklam

Çocuğun naaşı, ailesi ve yakınları ile Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve Kepez halkının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON HABERLER

Trabzon’da son 48 saatte 35 noktada yangın

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25’i açık alan, beşi ev ve beşi de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...