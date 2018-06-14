Sokakta iki kişinin izinsiz fotoğrafını çeken kişiye üç yıl dört ay hapis

Adana’da duraktaki iki kadının fotoğrafını çeken kişiye üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

3 Kasım 2017’de yeni cep telefonu alan F.O. durakta otobüs bekleyen lise öğrencileri G.S. ve M.Z’nin fotoğraflarını çekti. Öğrencilerin şikayeti üzerine F.O.’ya Adana 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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‘Pişmanım’ dedi ama kurtulamadı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, davanın son duruşmasında F.O. olayı şöyle anlattı: “Bayanlar benim fotoğraf çektiğimi fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftaki insanlar gelip fotoğrafları zorla silmemi istedi. Ben de sildim. Pişmanım.”

Mahkeme heyeti, sanık F.O’ya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan üç yıl dört ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.