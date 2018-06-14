Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sokakta iki kişinin izinsiz fotoğrafını çeken kişiye üç yıl dört ay hapis

 

Adana’da duraktaki iki kadının fotoğrafını çeken kişiye üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters

3 Kasım 2017’de yeni cep telefonu alan F.O. durakta otobüs bekleyen lise öğrencileri G.S. ve M.Z’nin fotoğraflarını çekti. Öğrencilerin şikayeti üzerine F.O.’ya Adana 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Reklam

‘Pişmanım’ dedi ama kurtulamadı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, davanın son duruşmasında F.O. olayı şöyle anlattı: “Bayanlar benim fotoğraf çektiğimi fark edip bağırdılar. Bunun üzerine etraftaki insanlar gelip fotoğrafları zorla silmemi istedi. Ben de sildim. Pişmanım.”

Mahkeme heyeti, sanık F.O’ya ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan üç yıl dört ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Reklam

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...