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Yaramazlara biraz batar!

Sokakta halay çeken sekiz kişiye ‘sosyal mesafe kuralını ihlal’den para cezası verildi

Ankara’da, corona virüsü salgını önlemlerinden sosyal mesafe kuralını ihlal edip yol ortasında halay çeken sekiz kişiye para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Mamak ilçesindeki Misket Mahallesi’nde bir grup geçen cumartesi akşamı yakınlarının evde yaptığı nişana katıldı. Nişanın ardından dışarı çıkan ve maske takmadığı görülen grup el ele tutuşup bir süre halay çekti.

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Mahallelinin cep telefonuyla çektiği görüntüleri izleyen polis, virüse karşı alınan tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen sekiz kişiye, Hıfzıhsıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi ile Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre toplam 5 bin 894 TL para cezası uyguladı.

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