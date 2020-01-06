‘Sokakta gürültü yapmayın’ kavgası ölümle bitti

Tekirdağ’da, sokakta ‘gürültü’ yüzünden çıkan kavgada Cevdet Karaca, Mersin Can Akçil’i (23) bıçaklayarak öldürdü.
Akçil ve arkadaşı E.K, saat 02:00 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi Kırklar Tekkesi Sokak’ta sohbet etmeye başladı. Sokakta oturan L.K. ve akrabası L.Ş., evlerinden çıkıp ikiliyi gürültü yapmaması konusunda uyardı. Uyarının ardından başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Cevdet Karaca, yeğenleri L.K. ve L.Ş.’nin kavga ettiğini görünce evden aldığı ekmek bıçağıyla yanlarına indi.
Karaca, Akçil’i göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşen Akçil, Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akçil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaçan cinayet zanlısı Karaca, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.