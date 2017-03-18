Sokaklarını köpük basan Bor’da 100 bin insanın sağlığı tehlikede

Niğde’nin Bor ilçesinde sokakları kaplayan köpüğün yaklaşık 100 bin insanın sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

İlçedeki sokakların 10 Şubat’ta köpükle kaplanmasının ardından Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, durumun kirlilik nedeniyle yurttaşların başını ağrıtan Akkaya Barajı’ndan kaynaklandığını söylemişti.

Çevre şehircilik il müdürlüğü köpükten numune almıştı.

İncelemenin ardından Akkaya Baraj dip savağından çıkan suyun oksijenle teması sonucu oluştuğu açıklanmıştı.

100 bin kişi tehlikede

İlçede inceleme yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, barajdaki dip çamurun tümünün alınmadığını, köpüklerin her gün farklı noktalarda görülebildiğini söyledi.

Bölgeye arıtma tesisi yapılması gerektiğini ifade eden Gürer, “Barajın içindeki dip çamuru alındı ama tümü alınmadı. Tekrar o çamur yerine geldiği için atıklar tekrar barajın dibinde yosun oluşturuyor. Yosunun zehirli bir yosun olduğu söyleniyor. Atıkların kimyasal, biyolojik ve fiziksel bir düzenleme ile temizlenmesi gerekiyor. Yoksa 100 bin insanın sağlığı risk altında” diye konuştu.

Yıllardır çözülmüyor

CHP’li vekil, 2009 yılından bu yana her bakanın Niğde’nin bu sorunun çözümünü vaat ettiklerini ifade ederek “Niğde Belediyesi’nin arıtması dönem dönem çalışmadı. Çalışmadığı gibi yeterli değildi. Fiziksel, biyolojik, kimyasal arıtma ünitelerine sahip olmaması sorunun her geçen gün artmasına neden oldu” dedi.