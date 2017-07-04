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‘Sokaklar bizim, sahneler bizim’: Sanatçılar da ‘Adalet Yürüyüşü’nde

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 20 gündür sürdürdüğü ‘Adalet Yürüyüşü’, İstanbul’a yaklaştıkça her kesimden katılım da artmaya başladı.

Fotoğraf: Twitter/ @Sanatciyuruyor

Kocaeli etabına başlanan ‘Adalet Yürüyüşü’ne sanatçılar da katıldı. Daha önce bir bildiriyle yürüyüşe katılacaklarını duyuran inisiyatif, “Çürümeye terkedilen Atatürk Kültür Merkezi’nin, restorasyon adı altında yok edilen Emek Sineması’nın, kapatılan onlarca sahnenin sesi olmak için, sinemada sansüre dur demek, ödenekli sanat kurumlarının başının üstündeki giyotini parçalamak için, haksız yere işinden atılan meslektaşlarımızın taleplerine ses olmak için yürüyeceğiz” demişti.

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İstanbul’dan yola çıkan ekip, 110 günü aşkın süredir açlık grevinde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı da unutmadı.

Grup, CHP’nin provokasyonlara karşı aldığı kararlardan biri olan slogan yasağını da ‘sanatsal tarzla’ delip, fısıldayarak, “Sokaklar bizim, sahneler bizim” sloganı attı.

İnisiyatifin yürüyüşe katılım gerekçesini açıkladığı bildirisinin tam metni şöyle:

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