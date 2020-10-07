Sokak satıcısı, düşürdüğü 20 doları almak için atladığı nehirde boğuldu: Arkadaşının payını verecekti

Afrika ülkesi Liberya’nın başkenti Monrovia’da yaşayan bir adam nehire düşen 20 doları almak (156.66 lira) için suya atladı ve boğularak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: leftovercurrency.com

Polis sözcüsü Moses Carter, bir arkadaşıyla köprüden geçerken üzerindeki tek para olan banknotu düşüren sokak satıcısı Tamba Lamine’in suya atladıktan sonra parayı bulduğunu ve çevredekilere gösterdiğini ancak sonra gözden kaybolduğunu açıkladı.

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Carter, Lamine’in arkadaşıyla beraber yaptığı satıştan 20 doları kazandığını ve onun payı olan 5 doları (39.16 lira) vermek için suya atlama zorunluluğu hissettiğini söyledi.

Lamine’in boğulduğu Mesuradu Nehri’nde nadiren boğulma vakası yaşandığını belirten Carter, “Arkadaşı, görgü şahitleri başta olmak üzere hepimiz çok üzgünüz” dedi.

Ülkenin para birimi Liberya doları ancak Amerikan dolarıyla da ticaret yapılabiliyor.