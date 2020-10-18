Sokak ortasında kız arkadaşını vurduktan sonra intihar etti

İstanbul’un Esenler ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldüren genç, aynı silahla intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Yavuz Selim Mahallesi’nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Arkasından giden Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurarak aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi, ambulansla hastaneye kaldırılan Hazal T. kurtarılamadı.