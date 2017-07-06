Sokak ortasında, gayet normal gibi: Özel güvenlik eylemci öğretmenin boğazına yapıştı

Açlık grevindeki eğitimciler Nuriy Gülmen ve Semih Özakça için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan öğretmen Nazife Onay, özel güvenlik tarafından boğazı sıkılarak dövüldü.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın ihraç edildikleri kamudaki işlerine dönebilmek için yaptıkları açlık grevinin 120’inci gününe girildi.

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Hiç garipseyen yok

Nuriye ve Semih'in talepleri için Nazife Onay MEB'e zincirleme eylemi yaptı! Özel güvenliğin Nazife Hocayı boğmaya çalıştığı anlar! pic.twitter.com/ucbrb617ot — Semih-Esra Özakça (@SemihOzakca) July 5, 2017

İhraç edilen bir diğer öğretmen Nazife Onay, dün MEB önünde Gülmen ve Özakça’ya destek eylemi yapmaya çalıştığı sırada özel güvenlik tarafından sokak ortasında işkenceye maruz kaldı.

O sırada çekilen görüntülerde MEB’in bahçesinde zincirleme eylemi yapmak isteyen Onay’a yaklaşan güvenliğin ağzını kapatmak için sertçe saldırdığı görülüyor.

Uzun süre ses çıkaramayan Onay, yine de slogan atmaya gayret ediyor. Özel güvenlikse yardım beklerken Onay’ın başını tutmaya, ağzını kapatarak darp etmeye devam ediyor. O sırada onların hemen önünden geçenler hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam ediyor.

Görüntü, diğer güvenliğin koşarak videoyu çeken kişiye yönelmesiyle son buluyor.