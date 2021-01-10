Sokak ortasında eski kocası tarafından öldürülen Esmanur’un annesi: Keşke orada olsaydım, önüne atlasaydım

Esmanur Karadayı.. 22 yaşındaydı. 21 Aralık 2020’de, yaşadığı Konya’da, sokak ortasında, eski kocası Muhammet Karadayı tarafından öldürüldü.

Başından vurularak hayatını kaybeden genç kadın, annesine “Ondan kurtulamam” diyordu. Ama cesaretini kırmıyor, annesini sakinleştirmek için ona bir yapamayacağını da ekliyordu. Onu her gün işe götüren annesi Hacer Apaydın o gün uyuya kaldı ve Esmanur Karadayı yalnız işe gitti. Acılı anne, “Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım” diyerek iç çekiyor.

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Fotoğraf: DHA

O gün bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan kızını işe götüremediğini söyleyen Apaydın şöyle devam etti: ”O benden cesaretlidir. Ben, eski eşi bir şey diye korkardım. ‘Annem sana bir şey yapar’ derdim; ama o bana, ‘Korkma anne bir şey yapamaz. Ne geldiyse başımıza korktuğumuz için geldi’ derdi. Ondan cesaret alırdım. Tam kurtulduk artık derken başımıza böyle bir olay geldi. Her gün işe ben götürüyordum. O gün uyumuş, kalmışım, ben götüremedim. Keşke ben orada olsaydım, önüne atlasaydım. Olan bana olsaydı. Ben yaşayacağımı yaşadım, keşke biraz da kızım yaşasaydı. O daha 22 yaşındaydı. Hayalleri vardı. O hiç hayatının tadını alamamıştı. Kızım defalarca şiddet gördü. Hep şikayetçi olduk; ama bir yaptırım olmadı.”

İki çocuğu daha olan, acısını 15 yaşındaki diğer kızı Rabia ile dindirmeye çalıştığını belirten Apaydın, kızının Muhammet Karadayı ile evlenmesine ilk başta karşı çıktıklarını söyledi.

‘Sürekli şiddet uyguluyordu’

Apaydın, yaşananları şöyle anlattı: “‘Seviyorum kızınızı alacağım’ dedi. Biz de karşı geldik; ancak bir yıl kapımızın önünden hiç ayrılmadı. Kızımızı verdik. Dört sene boyunca kızıma şiddet uyguladı. Karakollara gittik, raporlar aldık; ama bir çare bulamadık. Daha önce boşanmışlardı. Çocuğuma huzur vermedi. Sürekli şiddet uyguluyordu. Çocuğum ayrılmıştı, bitmişti artık. İşini de bulmuştu. Böyle ölüm çocuğuma layık mıydı? Kızım, ‘Anne kurtulamam artık bu pislikten. Beni sürekli tehdit ediyor’ diyordu, hatta ‘Anneni, babanı öldürürüm’ diyormuş.”

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Bizim için hayat bitti

Muhammet Karadayı’ya kayınvalidelik değil, annelik yaptığını vurgulayan Apaydın, ona hakkını helal etmediğini dile getirdi.

“Esmanur öldü ben de öldüm. Artık bizim için hayat bitti” diyen Apaydın, başka annelerin ağlamasını istedemiğini söyledi.

Olay

Camcılık yapan Muhammet Karadayı, dört yıl önce evlendiği, aradan geçen süreçte boşanıp, tekrar evlendiği ve 20 Kasım’da anlaşmalı olarak ikinci boşandığı Esmanur Karadayı’yı sokak ortasında tabancayla başına ateş ederek öldürmüştü. Ardından aynı tabancayı başına dayayıp, intihara kalkışmıştı. Hastaneye kaldırılan Karadayı da kaldırıldığı hastanede üç gün sonra hayatını kaybetmişti.