Sokak ortasında eski eşini döven erkeğe 18 yıla kadar hapis istemi

Samsun’un Canik ilçesinde beş yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap’a 18 yıla kadar hapis istendi.

27 yaşındaki İbrahim Zarap, üç yıl önce boşandığı 24 yaşındaki eşi Emriye Metoğlu’nu 6 Mart’ta Canik ilçe meydanında darp etmiş, ardından tutuklanmıştı.

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Başsavcılık tarafından soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Zarap’a ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.

Olayın anlatıldığı iddianamede, Zarap’ın, eski eşinin “Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim” dediğini söylediği belirtildi.

Görgü tanıkları ise adamın çevredekilere “Ailevi mesele siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim” dediğini anlattı.

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İddianamede, Metoğlu’nun Zarap’ı uyararak ameliyatlı olduğu yere vurmamasını söylediği ancak o bölgeye daha fazla vurduğu belirtildi.

Telefonunu kırdı

Zarap’ın olay sonrası yapılan ölçümde 1.85 promil alkollü olduğu, tahlilin olaydan yaklaşık 47 dakika sonra alınmış olması sebebiyle olay anındaki alkol değerinin 2 promil olduğu değerlendirildi.

Zarap, olay sırasında cep telefonuna ulaşmaya çalışan Metoğlu’nun telefonunu da kırdığı için ‘mala zarar verme’ suçundan da yargılanacak.

Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi. Zarap, 12 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.