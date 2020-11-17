Sokak ortasında çocuğu öldüresiye döven adam tutuklandı

Şanlıurfa’da işyerinden sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu sokak ortasında öldüresiye döven kişi tutuklandı.

Haleplibahçe Mahallesi’nde dükkanı bulunan Mahmut Arıcı, sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen, su içmek için de sürekli işyerine girip çıkan çocuğa saldırdı.

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Kamera görüntülerinden, adamın çocuğu havaya kaldırarak beton zemine hızlıca çarptığı anlaşıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Arıcı’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Arıcı, adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Arıcı, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirten Arıcı, hakimlik tarafından ‘çocuğa karşı darp’ suçundan tutuklandı.