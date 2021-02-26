Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sokak ortasında 13 yaşındaki çocuğa yumruk atan zanlı adli kontrolle serbest

Aksaray’da sokak ortasında 13 yaşındaki Dilek E.’ye yumruk atan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dilek E., 24 Şubat günü kurstan çıkmasının ardından Taşpazar Mahallesi’ndeki Eski Sanayi Caddesi’nde anneannesini beklemeye başladı.

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O sırada ara sokaktan caddeye çıkan Muhammed A., yanından geçerken çocuğa yumruk attı, ardından da yoluna devam etti.

Polis, olayı kayda alan çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Muhammed A., bugün sabah saatlerinde adresinden gözaltına alındı.

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Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıyı adli kontrolle serbest bıraktı.

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