Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sokak köpeğine kemerle saldırıp bıçakladılar!

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Beyoğlu’nda dört kişinin sokak köpeklerine kemerler saldırıp bıçaklaması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Fotoğraflar: DHA

Olay Beyoğlu Taksim Kuyu Sokak’ta pazartesi günü 03.00 sıralarında meydana geldi. Dört kişi sokakta yatan iki sokak köpeğine saldırdı.

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Bir süre köpekleri döven grup sokakta yürürken köpekler saldırganların arkasından gitti. İki kişi sokak köpeklerini kemerle vurup kovaladı ve köpekler kaçmaya başladı. İçlerinden bir kişi, yanında bulunan bıçağı ile köpeklerden birini bıçakladı. Saldırganlar bir süre sonra sokak içerisinde yürüyerek uzaklaştı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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