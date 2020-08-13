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Yaramazlara biraz batar!

Sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira ceza: ‘Sucukları yedi’

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sokak kedisini tekmeleyen kişiye 900 lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Pelitlibağ Mahallesi’nde yaşayan bir kişi, market işleten R.S.’nin bir sokak kedisini tekmelediğini gerekçe göstererek şikayetçi oldu. 

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Polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarında R.S’nin kediyi yolda yürürken tekmelediği görüldü.

Ekiplerce R.S’ye hayvana şiddet uyguladığı suçlamasıyla 900 lira idari para cezası uygulandı. 

R.S., gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin iş yerine girerek askıdaki sucukları yediğini, kızarak tekme attığını söyledi. 

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Hayvana zarar verdiği için üzgün olduğunu anlatan R.S, “O bana zarar verdi. Ben de ona tekme attım. Cezasını 900 lira ödedim. Sosyal medyada abartmışlar” dedi.

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