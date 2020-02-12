Sokak kedisi bebek arabasında üç yavru doğurdu

Ordu’da sokak kedisi bebek arabasında doğum yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Ünye ilçesinin Kaledere Mahallesi Kazancılar Caddesi’nde bulunan bir binada oturan 37 yaşındaki Öznur Bedük, dün iki yaşındaki bebeğini bebek arabasına koyarak dışarı çıktı. Akşam eve geldiğinde arabayı binanın girişine bırakan Bedük, sabah evden çıkarken arabaya giren kedinin üç yavru doğurduğunu fark etti.

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Kedileri görünce şaşırdığını ve duygulandığını anlatan Bedük, “Yavru kedileri sokağa atacak değiliz. Yavrular büyüyene kadar yanımızda kalacak” dedi.

Sokaktan geçerken yavru kedilerin sesini duyduğunu ifade eden 29 yaşındaki Cem Şahin ise şunları söyledi: “İlk başta bebek sesi sandım ancak yavru kedileri gördüğümde şaşırdım. Hemen gidip süt aldım. Bebek arabasında bir kedinin doğum yaptığına ilk kez şahit oldum.”

