Sokak kedileri için harçlığı yetmeyince ombudsmana başvurdu

Ankara’da yedinci sınıf öğrencisi Seda Nur Aydemir, harçlığıyla beslediği sokak kedilerinin mama masraflarını karşılayamayınca Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (Ombudsman) yardım istedi. Aydemir’in beslediği kedilere kış ayları boyunca mama desteği verilecek.
Beslediği kedi sayısının artması üzerine mama masrafı da artan Seda Nur, KDK’nın çocuklara özel internet sayfasından mama desteği için başvuru yaptı.
Seda Nur’un evinin bulunduğu ilçedeki Yenimahalle belediyesiyle irtibat kuran KDK uzmanları, belediyenin kış ayları boyunca Seda Nur’a düzenli kedi maması desteği vermesini sağladı.