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Yaramazlara biraz batar!

Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Bursa’da sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. H.A.’nın öldüreceğini belirtip, fotoğrafını paylaştığı köpek de tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa mahallesinde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Halk Evi’nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi’nde çalıştığı belirtilen H.A.’nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

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Harekete geçen polis ekipleri, H.A.’yı dün gözaltına aldı. H.A.’nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu yapılan sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz.”

Kendisini asıl üzenin şüphelinin Nilüfer belediyesi çalışanı olması olduğunu söyleyen Erdem sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişi ile ilgili belediyemiz tarafından değişik zamanlarda çeşitli yaptırımlar yapıldı. Kendisi sosyal medya üzerinden bizi tehdit etmiş bir kişidir. Psikolojik rahatsızlığı olduğu söyleniyor, raporu var. Biz de sosyal medyadaki en son paylaşımlarının ardından işten uzaklaştırma konusunda karar verdik. Bundan sonra hukuk yoluyla ne gerekiyorsa yapacağız.”

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