Sokak ‘dar’ geldi; marangoz çağrılıp kamyonun taşıdığı prefabrik evin çatısı kesildi

İzmir’in Karaburun ilçesinde, prefabrik ev taşıyan kamyon, dar bir sokaktan geçemeyince evin çatısı kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Tepeboz Mahallesi Yeniliman mevkisinde, ahşap evi taşıyan kamyon, sokağın dar olmasından dolayı geçemedi ve sıkıştı. Bunun üzerine Karaburun merkezden marangoz çağrıldı. Evin çatısından bir bölüm kesildi. 2.5 saatlik beklemenin ardından kamyon yoluna devam etti.

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Tepeboz Muhtarı Mihriban Vatanseven, sürekli benzer sorunlar yaşandığını belirterek sokağın genişletilmesi gerektiğinin ya da başka bir yolun açılmasının zorunluluk olduğunun altını çizdi.