‘Sokağa çıkmayan’ CHP ve AKP’yi eleştiren MHP’li vekil fındık mitingi yapacak

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık fiyatını açıklamamasını protesto için halkı düzenleyeceği mitinge çağırırken, “Gerekirse sarayın önüne çadır kurarım” dedi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Enginyurt, cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı basın açıklaması öncesinde sosyal medyadaki sayfasından çağrı yaptı.

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MHP’li vekil, “Ben seçim öncesi demiştim. Fındığın durumundan cumhurbaşkanımızın haberi yok. Cumartesi günü Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım ve sesimizi sayın cumhurbaşkanına duyuralım. Cumhurbaşkanımızın haberi olması için mücadele edeceğim. Gerekirse sarayın önüne çadır kurarım” dedi.

Enginyurt miting için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den izin aldığını da söyledi.

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‘AKP’li vekiller yok hükmünde’

MHP’li vekil, fındık üreticisinin hakkına sahip çıkmanın muhalefet yapmak olmadığını belirterek şunları söyledi: “8 milyon üretici perişan, fındık üreticisi kan ağlıyor. AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ‘Çarşamba olmadı cuma açıklanıyor olmadı pazartesi’ diyerek adeta bizimle dalga geçerken, AKP’li diğer iki Ordu milletvekili zaten adeta yok hükmündeler. Milletin düğününde de cenazesinde de yoklar. Biz bunu söyledik diye suçlu mu oluyoruz?”

Enginyurt, CHP’yi de sokağa çıkmadıkları gerekçesiyle eleştirirken, “İş işten geçmeden fındık üreticisinin hakkını savunmak zorundayız” dedi.