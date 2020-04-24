Covid-19 salgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, İstanbul’un en popüler yerleri boştu.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’un da aralarında bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak’ta dört günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

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Yasağın ikinci gününde İstanbul’un normalde çok kalabalık olan meydanları ve caddeleri sakindi.

Eminönü Meydanı, Karaköy, onlarca balıkçının yan yana dizildiği Galata ve Unkapanı köprüleri ve her gün binlerce kişinin geçtiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bu kez boştu.