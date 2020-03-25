Sokağa çıkma yasağını delip balık tutmaya giden adamı timsah öldürdü

Afrika ülkesi Ruanda’da, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü ilan edilen iki haftlık sokağa çıkma yasağını delip balık tutmaya giden bir adamın timsah tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

BBC’ye konuşan, güneydeki Kamonyi’nin belediye başkanı Alice Kayitesi, sokağa çıkan adamın bu sabah Nyabarongo Nehri’nde hayatını kaybettiğini söyledi.

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Kayitesi, “Evde kalmayı öngören yasağa uymadı; devletle bu konuda işbirliği yapmayan az sayıdaki kişiden biriydi. Maalesef bir timsahın saldırısına uğradı” dedi.

40 vaka bulunan ülkede yerel bir haber sitesi de polisin, Nyanza bölgesinde sokağa çıkma yasağını delen iki kişiyi vurarak öldürdüğünü yazdı.