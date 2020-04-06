Sokağa çıkma yasağına rağmen ucuz sigara almak için Fransa’dan İspanya’ya yürümeye kalkıştı; dağda mahsur kaldı

Fransa’nın İspanya sınırı yakınındaki Perpignan’da yaşayan bir adam ‘ucuz sigara’ almak için İspanya’ya yürümeye çalışırken dağlık alanda mahsur kaldı. Helikopterle kurtarılan adama, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını deldiği için 135 avro (986 lira) ceza kesildi.
Polis, adamın otomobille sınırdan geçmeye çalıştığını, ancak sınırdaki kontrol noktasında İspanya’ya girişine izin verilmediğini, bunun üzerine yürümeye karar verdiğini açıkladı.
Açıklamaya göre sınırdaki Pirene Dağları üzerinden İspanya’ya gitmeye çalışan adam bir süre sonra yolunu kaybetti. Yorgun bir halde yönünü bulmaya çalışırken önce dereye düştü oradan çıkmayı başardı ama dikenli bitkilerin arasına girdi ve sonunda bölgedeki arama kurtarma timinden yardım istedi.
Kısa sürede helikopterle bulunduğu noktaya ulaşan arama-kurtarma ekibi onu yaşadığı Perpignan’a götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen adam, para cezası kesildikten sonra evine bırakıldı.
Polis teşkilatı, Twitter hesabında, “Bir kez daha anımsatmak istiyoruz. EVDE KALIN” mesajını paylaştı.
Fransa’da, halk sadece özel durumlarda, gerekçeyi açıklayan bir belgeyle evden çıkabiliyor.