Sokağa çıkma yasağına rağmen ucuz sigara almak için Fransa’dan İspanya’ya yürümeye kalkıştı; dağda mahsur kaldı

Hayatın anlamını çok daha fazla sorguladığımız şu zamanda, sanat bizi hayatta tutmak için akıllı telefonlarla evlerimize girebiliyor ama hukuk ‘yeni infaz yasası’ oluyor, insanların en azından hayat hakkının korunmasında eşitlenmelerinin gerektiği bir ortamda dahi egemenin bekâsı için direniyor.