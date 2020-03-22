Sokağa çıkma yasağına rağmen, Iraklılar İmam Kazım’ı anmak için meydanlara akın etti

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yeni tip corona virüsünün yayılmasının önüne geçmek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen on binlerce kişi, 12 imamdan yedincisi olan Şii İmam ‘Musa el Kazım’ın ölüm yıldönümü için düzenlenen anma törenlerine akın etti.

Fotoğraf: Reuters

AFP’ye konuşan bir yetkili, İmam Kazım Türbesi’ni ziyaret etmek için diğer kentlerden yüzbinlerce kişinin geldiğini, ancak ziyaretçilerin türbenin dış duvarını geçemediklerini söyledi.

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Şii yetkili, bütün ziyaretçilerin Iraklılardan oluştuğunu, yabancı ve diğer Arap ülkelerden ziyaretçilerin bulunmadığını belirterek bu yıl gelen ziyaretçi sayısının geçen yıllara kıyasla düşük olduğunu kaydetti.

Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde de yüzlerce kişinin katıldığı anma törenleri düzenendi.

Dini mekanlar ziyarete kapatılmıştı

Resmi makamlar, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla özellikle dini mekanların ziyaretlerinin yasaklanması başta olmak üzere bir dizi önlem almıştı.

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Iraklı Şiilerin en üst dini mercii Ali es-Sistani, geçtiğimiz günlerde, cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namazların kılınmaması yönünde fetva vermişti.

‘Sadr Hareketi lideri’ Mukteda es-Sadr ise perşembe günü yaptığı açıklamasında, destekçilerine İmam Kazım’ın türbesini ziyaret etmeleri ancak sağlık kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulunmuştu.