Sokağa çıkma yasağına rağmen evlendiler; düğünü polis bastı

Covid-19’un yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edilen Güney Afrika’da, bir çift, düğün yaptı. Polis, 40 kişinin katıldığı düğüne baskın düzenledi.

Fotoğraf: Twitter

KwaZulu-Natal eyaletinde, bir çiftin evlendiğine dair ihbar alan polis, düğünün düzenlendiği yere baskın yaptı. Yeni evli çift, töreni yöneten din adamı ve davetliler tutuklandı. Hepsinin bu hafta içinde hakim karşısına çıkacakları belirtildi.

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Damadın, gelinin duvağını tutarak polis aracına bindirdiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

1655 vakanın bulunduğu, 11 kişinin hayatını kaybettiği Güney Afrika, üç haftalık sokağa çıkma yasağının ikinci haftasına girdi. Günde 30 bin kişiye test uygulayan ülkede yasağı delenlere ağır cezalar veriliyor.