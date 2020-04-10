Sokağa çıkma yasağı sonrası ‘marketlere hücum’

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Zonguldak ve 30 büyükşehirde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu.
İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Twitter’da çok sayıda kullanıcı bulundukları bölgelerin yasak sonrası durumunu gösteren görüntüler paylaştı.
Yasak Twitter’da da gündeme oturdu.