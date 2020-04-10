Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma‘yı ‘unuttu.’
İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Twitter’da çok sayıda kullanıcı bulundukları bölgelerin yasak sonrası durumunu gösteren görüntüler paylaştı.
Yasak Twitter’da da gündeme oturdu.
Bazı vatandaşların bu esnada kavga ettiği görüldü.