Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere hücum; sosyal mesafe hak getire

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu geceyarısından itibaren 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu. Kararın beklenmedik biçimde açıklanması nedeniyle paniğe kapılan insanlar, salgının önlenmesi için en önemli önlemlerden ‘sosyal mesafe koyma‘yı ‘unuttu.’

1 aydır yapılmaya çalışılan izolasyon boşa gitti … Virüsü evinize soktunuz #SOKAĞACIKMAYASAĞI — Gamze Kaymaz (@GamzeKaymaz8) April 10, 2020

#SOKAĞACIKMAYASAĞI neden marketler kapatıldıktan sonra açıklandı? Panik havasını yaratmanın amacı ne? AKP iktidarı günlük sokağa çıkma yasağı ile halk sağlığını hiçe saydığını bir kez daha gösterdi. Vaka sayılarında yaşanacak patlamanın da, ölümlerin de sorumlusu iktidardır. pic.twitter.com/dShrszwoVY — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 10, 2020

Fotoğraflar: Twitter

İçişleri Bakanlığı, 10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmuştu.

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Twitter’da çok sayıda kullanıcı bulundukları bölgelerin yasak sonrası durumunu gösteren görüntüler paylaştı.

Yasak Twitter’da da gündeme oturdu.

Bazı vatandaşların bu esnada kavga ettiği görüldü.