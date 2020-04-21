Sokağa çıkma yasağı öncesi market ve bakkalların çalışma saatinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı, 23-26 Nisan tarihlerinde 31 kentte uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi genelge yayınladı. Market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bakanlık genelgesi şöyle:

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*Ramazan ayının başlaması nedeniyle, 21 ve 22 Nisan’da market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

*23 ve 24 Nisan’da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

*Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan işyerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

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*Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri’nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf olacak.

*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 ve 24 Nisan’da gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak.

*Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.

*Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.

*Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.

*Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler kısıtlamadan muaf tutulacak.