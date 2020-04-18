Sokağa çıkma yasağı öncesi bu kez kurallara uyuldu

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı öncesi alışverişe çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Sokaklarda geçen haftaki gibi yoğunluk oluşmadı.

Fotoğraflar: DHA

Corona virüsü kapsamında İstanbul dahil 31 kentte 18 ve 19 Nisan’da sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar, hafta başında duyurulan yasağa hazırlık için hafta boyunca alışveriş yaptı.

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Birçok kişi de alışverişini dün yaptı. Çok sayıda polisin de denetimde olduğu dün, vatandaşlar marketlerde sosyal mesafe kuralına uydu. İşletmelerin de genelgeye uyarak belirlenen saatte kapandığı görüldü.

11 ve 12 Nisan’daki sokağa çıkma yasağı, başlamasından iki saat önce duyurulmuş, panikleyen vatandaşlar market, bakkal ve fırınların önünde yoğunluk oluşturmuştu.

İstanbullular dün gece 22:00 itibariyle büyük oranda evlerine çekildi. İşletmelerde çok az sayıda vatandaşın bulunduğu görüldü.