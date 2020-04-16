Sokağa çıkma yasağı boyunca gazeteler evlere dağıtılacak

İletişim Başkanlığı, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince yurttaşların gazetelere erişimini sağlamak için gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Gazeteler, Vefa Destek Grupları, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak araçları ve bazı içme suyu dağıtım bayileri tarafından dağıtılacak.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarının faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşların gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacak. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır.”

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin açıklama yayımlandı.https://t.co/aqdr09soSG pic.twitter.com/cRHjEBPsy6 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 16, 2020

Yurttaşlara ulaştırılacak gazetelerin nasıl belirleneceği bilgisi ise verilmedi.

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Geçen cuma günü saat 22:00 sularında 31 kentte hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuş, birçok kesim market ve bayilerin kapalı olması nedeniyle gazetelerin dağıtılamamasından yakınmıştı.