Sokağa çıkma yasağı başladı

Covid-19 ile mücadele kapsamında, 81 ilde yarın saat 05.00’te sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları 10.00-­20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Bu kapsamda dün saat 20.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün 10.00’da sona ermişti. Bugün ise saat 20.00’de başlayan kısıtlama 30 Kasım Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. Bundan sonraki hafta sonları da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar aynı şekilde devam edecek.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.