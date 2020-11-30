Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

Reklam

Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz.”