Sokağa çıkma izninde ortadan kayboldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik hastalığı bulunanlar için verilen altı saatlik sokağa çıkma izninde evinden çıkan 69 yaşındaki Hüseyin Kamacı ortadan kayboldu. Kayıp başvurusu yapılan Kamacı’yı arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Pamukkale’nin kırsal Fesleğen Mahallesi’nde oturan Kamacı, saat 18:00’de evine dönmeyince yakınları meraklanarak polise kayıp ihbarında bulundu.

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İhbar üzerine harekete geçen polis, MOBESE kameraları başta olmak üzere gidebileceği yerlerdeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı.