Sokağa atılan maske ve eldivenler sağlığı tehdit ediyor

Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı, corona virüsü salgınına önlem amacıyla kullanılan maske ve eldivenlerin çöp yerine sokağa atılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nden Prof. Dr. Pınar Çıragil, maske ve eldivenlerin üzerinde yeterli virüs yükü varsa tutan kişiyi hasta edebileceğini söyledi.

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Profesör, “Kesinlikle kapalı çöp kutularına atalım. Ortalıktaki bu görüntü toplum sağlığını korumak açısından çok ciddi risk olacaktır” dedi.

‘Eldiven kullanmayın’

Prof. Dr. Pınar Çıragil, şöyle devam etti: “Öncelikle şunu söyleyeyim; eldiven kullanımını aslında önermiyoruz. Çünkü eldiven, kullananlara bir güven duygusu veriyor. Eldivenle bir yerlere dokunduktan sonra elinize, yüzünüze, gözünüze dokunduğunuzda eğer eldivenle dokunduğunuz yerde sizi hastalandıracak kadar virüs partikülleri varsa onları direkt alıyorsunuz. O eldivenler de dışarıya atılıyor. Bu yüzden mümkünse eldiven kullanmayın. Cerrahi maskeleri de sadece kronik hastalığı olan hastalar, kapalı yerlere girerken kullanabilirler.”