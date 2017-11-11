Söğüt belediye başkanı, MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye geçti

MHP’den istifa eden Bilecik Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, “İYİ Parti’ye geçme kararı aldık” dedi.

İstifasını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından duyuran Aydoğdu, altı belediye meclis üyesi ve eski ilçe başkanı Ali Islah dahil 48 üyenin de MHP’den istifa ettiğini söyledi.

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Aydoğdu şunları kaydetti: “MHP’de siyaset yapma imkanı kalmadı. Delegeliklerimiz düşürüldü. Yapacak bir şey kalmadı. Madem ki MHP’de bir etkimiz, söz hakkımız ve delegelik, demokratik mücadele hakkımız kalmadı istifa etmeyi uygun gördük. Seçmenimizin de isteği üzerine partiden istifa ederek kurulan İYİ Parti’ye geçme kararı aldık. İYİ Parti’yi kuran sayın Meral Akşener hanım ile işin başından beri beraberiz zaten. Onun düşüncelerini, yapısını ve bu partiyi kurma amacını yakinen gördük. Hayırlı ve güzel bir iş olacağını düşünüyoruz. Başarılı olacağını düşünüyoruz. En azından Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ve toplumsal huzurun sağlanmasını ciddi anlamda katkı sağlamasını düşünüyoruz.”