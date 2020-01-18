Soğuktan kaçan kediler hastaneye sığındı

İzmir’de soğuk hava nedeniyle çok sayıda sokak kedisi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sığındı. Koridorlarda ve hasta bekleme salonunda uyuyan kediler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kedilerin bazıları koltukların altında bazıları da üzerlerinde yattı. Hastalar ve refakatçıları ise hayvanları rahatsız etmemeye özen gösterdi.
Hastaların bir kısmı yanlarındaki yiyeceklerle kedileri besledi. Bazı kişiler ise yanlarındaki çocuklarının enfeksiyon kapmasından endişe ederek uzak durmayı tercih etti.